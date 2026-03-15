موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام

موعد أجازة عيد الفطر المبارك في القطاعين الخاص والعام، يبحث عنها الموظفين والعاملين لتنال اهتمام واسع من المصريين، في ظل قرب الانتهاء من شهر رمضان المبارك، بعد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بموعد الإجازة

موعد أجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكون أجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة في الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ميلادية وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة، ومنح المواطنين فرصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء أوقات مميزة مع أسرهم، حيث تمتد الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية تشمل أيام العيد وما يحيط بها من عطلات رسمية.

موعد أجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، في خطوة تستهدف توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة.

وجاء ذلك في إطار صدور الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، الذي ينظم إجازة عيد الفطر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث أكد الوزير أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص.