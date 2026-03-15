شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل
هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير المحتشمة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 7415 جنيهًا
دعاء ليلة القدر لنفسي .. 7 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
اعتراف بإسرائيل.. تفاصيل مقترح فرنسي لوقف الحرب بين الاحتلال ولبنان
هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
قبل قمة رادس الليلة.. 5 عوامل تحسم حسابات الأهلي في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
شاهد.. استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي
إيران تعلن اعتقال 20 شخصًا في أورميا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام
أعراض وجود خلل في كهرباء القلب .. جمال شعبان يكشف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام

محمد الاسكندرانى

موعد أجازة عيد الفطر المبارك في القطاعين الخاص والعام، يبحث عنها الموظفين والعاملين لتنال اهتمام واسع من المصريين، في ظل قرب الانتهاء من شهر رمضان المبارك، بعد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بموعد الإجازة

موعد أجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة

 

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكون أجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة في الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ميلادية وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة، ومنح المواطنين فرصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء أوقات مميزة مع أسرهم، حيث تمتد الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية تشمل أيام العيد وما يحيط بها من عطلات رسمية.

موعد أجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

 

أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، في خطوة تستهدف توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة.

وجاء ذلك في إطار صدور الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، الذي ينظم إجازة عيد الفطر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث أكد الوزير أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص.

موعد أجازة عيد الفطر المبارك في القطاعين الخاص والعام موعد أجازة عيد الفطر لموظفي الحكومة موعد أجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

محمد ابراهيم

بعد التعادل في الكونغو.. محمد ابراهيم يشارك صورة مع نجمي الزمالك

منتخب مصر لكرة الهدف

القرعة تضع منتخب مصر لكرة الهدف بمجموعة نارية في بطولة العالم بالصين 2026

بيزيرا

أيمن يونس يوجّه رسالة لجماهير الزمالك: ساندوا بيزيرا وأشعروه أنه في بلده

بالصور

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد