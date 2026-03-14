قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

عبد العزيز جمال

أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، في خطوة تستهدف توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة.

وجاء ذلك في إطار صدور الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، الذي ينظم إجازة عيد الفطر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث أكد الوزير أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص.
 

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

وأوضح وزير العمل أن الإجازة تبدأ من يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى الاثنين 23 مارس 2026، بما يمنح العاملين في القطاع الخاص خمسة أيام متتالية للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء الوقت مع أسرهم.

وأشار إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الإجازة، فإن القانون يضمن للعامل حقوقه الكاملة، حيث يستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يحصل على يوم بديل كتعويض وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون العمل.

استناد القرار إلى قانون العمل

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

كما أوضح أن القرار يأتي أيضًا في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، الذي نص على منح العاملين في الجهاز الإداري للدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الفترة نفسها، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 

توحيد مواعيد الإجازات بين قطاعات الدولة

وأشار وزير العمل إلى أن تحديد إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص بنفس المدة المقررة للعاملين في القطاع الحكومي يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تحقيق الهدف الاجتماعي والقومي من الإجازات الرسمية، حيث يتيح للعاملين في مختلف القطاعات فرصة الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية في الوقت نفسه مع أسرهم.

تعميم القرار على مديريات العمل بالمحافظات

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري الخاص بالإجازة، تمهيدًا لتعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار داخل منشآت وشركات القطاع الخاص.

كما وجهت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بضرورة نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام المنشآت بتنفيذه وفق القواعد القانونية المعمول بها.
 

قرار رئيس الوزراء بشأن الإجازة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يقضي بأن تكون الفترة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا القرار بمناسبة عيد الفطر المبارك، في إطار تنظيم الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة، ومنح المواطنين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية وقضاء وقت أطول مع العائلة خلال أيام العيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

