استئصال ورم.. إنقاذ مريض عبر جراحة ميكروسكوبية استغرقت 15 ساعة بكفر الشيخ

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 47 عاماً، عبر إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة ومعقدة استمرت 15 ساعة متواصلة، تمكنوا خلالها من استئصال ورم بالفك السفلي وإعادة بناء الفك بالكامل.

تأتي هذه الطفرة الطبية تماشياً مع خطة تطوير المنظومة الصحية، وبناءً على توجيهات ودعم المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، والدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، وبمتابعة من الدكتور محمد يونس والدكتور كريم قنديل بإدارة طب الأسنان، وتحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق مدير المستشفى.

وكان المريض يعاني من تورم مزمن بالفك السفلي لأكثر من عام، وبعد عمل الأشعات والتحاليل اللازمة، أظهرت عينة الفحص الباثولوجي إصابته بورم يُعرف باسم (Ameloblastoma)، والذي تسبب في تآكل عظام الفك بمساحة تصل إلى 5 سم، مما استلزم تدخلاً جراحياً فورياً لاستئصال الجزء المصاب لمنع تفاقم الحالة.

وتضمنت الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة استئصال الورم بالكامل، يعقبه عملية بناء وتعويض دقيقة جداً للفك السفلي، واستعان الفريق الطبي برقعة مركبة من عظمة ساق المريض نفسه شاملة العضلات، الجلد، والشرايين، وتم توصيل أوعيتها الدموية الدقيقة بشرايين وأوردة الرقبة بنجاح، ليغادر المريض المستشفى بعد أسبوع من المتابعة الدقيقة وهو بحالة صحية مستقرة تماماً.

ضم الفريق الطبي الدكتور مصطفى النور، مدرس واستشاري الجراحة، والدكتور أسعد خليل، رئيس القسم، والدكتور محمد جمال، الدكتور محمد عبيدو، والدكتور عبد اللطيف نوار، والدكتور إبراهيم سرور، برفقة أطباء الزمالة والأطباء المقيمين، وبمعاونة د. إسلام القبس، استشاري التخدير.