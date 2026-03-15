وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات خلال جولته الخليجية لتأكيد تضامن مصر مع الأشقاء

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في المحطة الثانية من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة، في زيارة تأتي لتأكيد وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الإمارات في مواجهة وإدانة الاعتداءات الإيرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية خلال الزيارة سبل تنسيق الجهود المشتركة لاحتواء التوتر الراهن، والتشديد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق إلى فوضى شاملة تهدد السلم والأمن الإقليميين.