الرئيس السيسي يهنئ نساء ورجال وزارة الخارجية في يوم الدبلوماسية المصرية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى نساء ورجال وزارة الخارجية المصرية في يوم الدبلوماسية المصرية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" في يوم الدبلوماسية المصرية، أتوجه بالتهنئة إلى نساء ورجال وزارة الخارجية المصرية، الذين يواصلون بعزيمة لا تلين وإخلاص لا ينقطع الدفاع عن مصالح الوطن الغالي، وصون مكانته وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويأتي احتفال هذا العام متزامناً مع مرور مائتي عام على تأسيس أول مؤسسة حديثة لوزارة الخارجية المصرية، في محطة تاريخية تجسد إرثاً وطنياً ممتداً من العمل الدبلوماسي الراسخ، الذي أسهم خلال المدة المنقضية في تعزيز مكانة مصر الدولية.

كل عام والدبلوماسية المصرية تواصل أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار، لتبقى مصر دائماً في موقعها المستحق، منارةً للسلام، وركيزةً للاستقرار، وصوتاً مسموعاً في العالم.