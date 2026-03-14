استشاري مناعة يحذر من الإفراط في كحك العيد.. وهذه الكمية المناسبة

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الإفراط في تناول كحك وبسكويت العيد، موضحًا أن هذه الأطعمة تحتوي على مكونات مثل السمن والبيض والدقيق والسكر والمكسرات، وهي مكونات قد تسبب مشكلات صحية خاصة بعد انتهاء شهر رمضان.

وأوضح الحداد في تصريح خالص لصدى البلد أن المعدة تكون قد اعتادت خلال رمضان على مواعيد محددة لتناول الطعام، لذلك فإن الإكثار من الحلويات الدسمة بعد العيد قد يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي ويسبب اضطرابات في المعدة.

وأشار إلى أن كحك وبسكويت العيد قد يمثلان خطورة خاصة على مرضى السكري وارتفاع الكوليسترول والدهون، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب احتوائهما على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة بالاكتفاء بتناول قطعة أو قطعتين فقط، لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم.

وأضاف أن الإفراط في تناول هذه الحلويات قد يؤثر أيضًا على مرضى الحساسية وأمراض القلب، لذلك من الأفضل الاعتدال في تناولها للحفاظ على صحة الجسم وتجنب أي مضاعفات صحية.