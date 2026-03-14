الكحك والبسكويت والغريبة بطعم لا يقاوم .. خطوات عمل حلويات العيد في البيت

مع اقتراب عيد الفطر، تبدأ رائحة الحلويات في الانتشار داخل البيوت المصرية والعربية، حيث تعد حلويات العيد من أهم الطقوس التي تجمع الأسرة وتضيف أجواء من الفرح والبهجة. وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعداد الحلويات في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، ليس فقط لتوفير المال ولكن أيضًا لضمان الطعم المميز والجودة.

وتتنوع حلويات العيد بين الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، وكلها وصفات تقليدية يحبها الكبار والصغار. وفيما يلي طريقة بسيطة لتحضير بعض أشهر حلويات العيد في المنزل بسهولة.

طريقة عمل كحك العيد

يعتبر الكحك من أشهر حلويات العيد في مصر، وهو حلوى تقليدية لا تخلو منها مائدة العيد، للشيف فيفي عثمان .

المكونات

نصف كيلو دقيق

كوب سمن ساخن

ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن

سكر بودرة للتزيين

طريقة التحضير

في وعاء عميق يوضع الدقيق مع السمسم ورشة الملح ويقلب جيدًا.

يضاف السمن الساخن إلى الدقيق ويقلب الخليط جيدًا حتى يتشرب الدقيق السمن.

تذاب الخميرة مع السكر في قليل من الماء الدافئ وتترك لبضع دقائق حتى تتفاعل.

تضاف الخميرة إلى الدقيق ويعجن الخليط بالماء الدافئ حتى تتكون عجينة متماسكة.

تشكل العجينة إلى كرات صغيرة ويمكن حشوها بالعجوة أو الملبن حسب الرغبة.



توضع في صينية وتخبز في فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

بعد أن تبرد تمامًا يرش عليها السكر البودرة.

طريقة عمل بسكويت العيد

يعد بسكويت العيد من الحلويات المفضلة للأطفال، كما يتميز بسهولة تحضيره.

المكونات

نصف كيلو دقيق

كوب سكر بودرة

كوب زبدة

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير

في وعاء كبير تخفق الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

تضاف البيض والفانيليا ويقلب الخليط جيدًا.

يضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة طرية.

توضع العجينة في ماكينة البسكويت أو تشكل حسب الرغبة.

ترص في صينية وتخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل الغريبة

تتميز الغريبة بقوامها الناعم وطعمها المميز، وهي من الحلويات الأساسية في العيد.

المكونات

كوب سمن

كوب سكر بودرة

2 كوب دقيق

رشة فانيليا

طريقة التحضير

يخفق السمن مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

تضاف الفانيليا ثم يضاف الدقيق تدريجيًا مع التقليب.

تشكل العجينة إلى كرات صغيرة وتوضع في صينية.

يمكن تزيينها بحبة لوز أو فستق في المنتصف.

تخبز في فرن هادئ حتى يصبح لونها فاتحًا.

نصائح لنجاح حلويات العيد

للحصول على أفضل نتيجة عند إعداد حلويات العيد في المنزل، ينصح باتباع بعض النصائح المهمة:

استخدام مكونات ذات جودة جيدة

ضبط درجة حرارة الفرن

ترك الحلويات تبرد تمامًا قبل تخزينها

حفظها في علب محكمة الغلق للحفاظ على طراوتها

أجواء العيد تبدأ من المطبخ

تحضير حلويات العيد في المنزل ليس مجرد وصفة طعام، بل هو تقليد اجتماعي جميل يجمع أفراد الأسرة ويعيد ذكريات الطفولة والأعياد القديمة. كما أن مشاركة الأطفال في إعداد هذه الحلويات تضيف أجواء من السعادة والمرح داخل المنزل.