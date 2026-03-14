هنفطر ايه النهاردة.. صينية خضار بالبشاميل بدون لحمة وكرات الدجاج بالكريمة والمكرونة

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع عرض خطوات تحضيرها.

صينية خضار بالبشاميل لتوتا مراد

المقادير

أرز أبيض ناضج

مشروم

فاصوليا

ذرة

بسلة بالجزر

بصل مفروم

ثوم مفروم

زعتر مجفف

بابريكا

لعمل البشاميل

٤ ملعقة كبيرة دقيق

٢ ملعقة كبيرة زبده

لتر حليب

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل صنية خضار بالبشاميل

شوحي الخضار على النار مع اضافة التوابل ثم رصي الأرز والخضار بالتبادل

اضيفي البشاميل على الوجه

يخبز في الفرن حتى يحمر الوجه

لعمل البشاميل

سخني الزبدة مع الدقيق على النار ثم يضاف الحليب والملح والفلفل ونقلب على نار هادئة حتى يصبح القوام كريمي



كرات الدجاج للشيف أميرة شنب

المقادير

½ كيلو صدور دجاج

4 فصوص ثوم

ثوم بودر

أوريجانو

بقدونس

ملح

فلفل أسود

بابريكا

للتقديم

250 جرام مكرونة إسباجيتي

4 ملعقة كبيرة زبدة

كوب كريمة

½ كوب جبنة بارميزان

طريقة عمل كرات الدجاج بالكريمة

اخلطى صدور الدجاج المفرومة مع الثوم والملح والتوابل وشكليها كرات واطهيها في الفرن .

شوحي كرات الدجاج فى الزبدة وأضيفي الكريمة والبارميزان وقلبي المكرونة مع الصوص وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.