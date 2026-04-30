لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

قدم الشيف محمد أسامة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
مقرمشات الشوفان الصحيه..
المكونات
-1 كوب شوفان
- 1/2 كوب جزر مبشور
- 1/2 كوب بنجر مبشور
- 1/2 كوب كوسة مبشورة
- 2 ملعقة كبيرة بذور (شيا + كتان + سمسم)
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
-1/2 كوب ماء
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
- رشة بابريكا (اختياري
طريقه التحضير مقرمشات الشوفان الصحيه
1. اخلط الشوفان مع الخضار المبشورة والبذور.
2. ضيف الزيت والماء والتوابل وقلّب لحد ما الخليط يبقى متماسك.
3. افرد الخليط رفيع في صينية على ورق زبدة.
4. قطّعه مربعات قبل ما يدخل الفرن.
5. دخّله فرن متوسط (180 درجة) حوالي 25–30 دقيقة لحد ما يبقى مقرمش ودهبي.