تمهيدا للتصدير.. الاتحاد الأوروبي يعتمد خطط جهاز حماية البحيرات لضمان جودة وسلامة الأسماك

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
تقدم اللواء أركان حرب الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، بخالص التهنئة إلى أصحاب المزارع السمكية والمصدرين، بمناسبة اعتماد الخطط المقدمة من الجهاز من جانب الاتحاد الأوروبي، والخاصة بآليات تنفيذ منظومة الرقابة والتتبع، ورصد متبقيات العقاقير البيطرية بالمزارع السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج السمكي المصري ووضعه في صدارة المنافسة بين الدول، وذلك ضمن الدول المرشحة لتصدير الأسماك إلى دول الإتحاد الأوروبي.

ثمرةً للجهود المتواصلة

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للجهود المتواصلة التي بذلها الجهاز خلال السنوات الماضية، في إطار تفعيل دوره الوطني لدعم وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر، من خلال تقديم الدعم الفني لأصحاب المزارع، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب مراجعة وتحديث القرارات والضوابط المنظمة لمنظومة الأسماك المستزرعة بما يتوافق مع اشتراطات ومعايير الأسواق الأوروبية.

كما حرص الجهاز على التواصل المستمر مع المزارعين، وتقديم الإرشاد البيطري، وتنظيم القوافل البيطرية المجانية، والاستماع إلى التحديات والعمل على تذليلها.

وانطلاقًا من حرص الجهاز على فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، يهيب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالسادة أصحاب المزارع السمكية سرعة تسجيل مزارعهم ضمن منظومة التتبع والتكويد الخاصة بالجهاز، بما يتيح تقديم المزيد من الدعم الفني والمشورة اللازمة، ومتابعة تأهيل المزارع للتصدير وفقًا للمعايير العالمية، وحصر المزارع الراغبة في التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك تمهيدًا لإعداد "القائمة البيضاء" للمزارع التي استوفت المتابعة الفنية والرقابية من جانب الجهاز، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها رصد ومتابعة متبقيات العقاقير البيطرية داخل المزرعة طوال فترة التربية، بدءًا من العملية الإنتاجية وحتى الحصاد، قبل السماح بالتصدير.

ويمثل هذا الإجراء خطوة تمهيدية مهمة نحو فتح باب التصدير رسميًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما يعزز جودة المنتج السمكي المصري، ويرفع قدرته التنافسية، ويدعم مكانة مصر في الأسواق الخارجية.

