الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق لـ ترامب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك +

ترامب وبن زايد
ترامب وبن زايد
أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بقرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+”، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تسهم في خفض أسعار الطاقة عالميًا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، وصف ترامب القرار بأنه “خطوة إيجابية”، مشيرًا إلى أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان “يتبنى نهجًا مستقلاً” في إدارة السياسات النفطية، بما قد ينعكس على زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار.

وكانت الإمارات قد أعلنت، الثلاثاء، عزمها الانسحاب من “أوبك” وتحالفها الموسع اعتبارًا من الأول من مايو، في خطوة فسّرها مراقبون برغبة أبوظبي في تعزيز طاقتها الإنتاجية بعيدًا عن القيود المرتبطة بحصص الإنتاج داخل المنظمة.

ويرى محللون أن القرار يتماشى مع القدرات الإنتاجية المتنامية للإمارات، والتي تفوق حصتها الحالية ضمن “أوبك+”، ما يدفعها إلى البحث عن مرونة أكبر في إدارة صادراتها النفطية.

في المقابل، رجّح ترامب أن يواجه تكتل “أوبك” تحديات في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الانسحاب، معتبرًا أن تماسك المنظمة قد يتأثر بخروج أحد أعضائها البارزين.

وعلى صعيد الأسواق، شهدت أسعار النفط تراجعًا محدودًا عقب انتشار الخبر، قبل أن تعاود الارتفاع لاحقًا، متأثرة بعوامل أخرى، أبرزها تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، واستمرار الضبابية بشأن إمدادات النفط العالمية.

