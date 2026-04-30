تصاعد حاد بأسعار النفط.. خام برنت يتجاوز 121 دولارًا وسط مخاوف من تصعيد عسكري

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا لافتًا خلال تعاملات اليوم، مع صعود أسعار الخام الأمريكي وخام برنت إلى مستويات هي الأعلى منذ أسابيع، مدفوعة بتقارير عن احتمال تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

وبحسب ما نقلته رويترز، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بأكثر من دولارين لتسجل نحو 109.64 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل، في إشارة إلى تسارع وتيرة المكاسب خلال جلسات التداول الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أفادت رويترز، بأن خام برنت صعد بأكثر من 3 دولارات ليصل إلى 121.64 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتقرير يتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري جديد ضد إيران، ما عزز من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية.

تعكس هذه القفزة في الأسعار حالة من القلق في الأسواق العالمية، حيث يؤدي أي تهديد للإمدادات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع فوري في الأسعار، نظرًا لأهمية المنطقة في إنتاج وتصدير النفط.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في دفع المستثمرين إلى تسعير المخاطر المستقبلية.

من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يفرض ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج.

كما قد يدفع ذلك البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية لمواجهة موجات التضخم.