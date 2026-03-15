قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،طريقة عمل بسكويت العيد .

طريقة عمل بسكويت العيد



​المكونات

​1 كيلو دقيق فاخر

​500 جرام زبدة باردة

​2 كوب ونصف سكر بودرة

​4 بيضات

​نصف كوب حليب دافئ

​1 ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر

​1 ملعقة صغيرة فانيليا

​1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

​رشة ملح

طريقة عمل بسكويت العيد



​خفق الزبدة والسكر: نضرب الزبدة الباردة مع السكر البودرة جيداً حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون .

​إضافة البيض: نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ونستمر في الخفق .

​النشادر والحليب: نذوب النشادر في الحليب الدافئ ثم نضيفه للخليط .

​الدقيق: نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب "لم" بدون عجن كثير .

​التشكيل: نشكل العجينة بالماكينة أو كيس الحلواني في صواني مدهونة خفيف .

​التسوية: يدخل الفرن على درجة حرارة 180°C حتى يصبح ذهبياً