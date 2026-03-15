قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،طريقة عمل بسكويت العيد .
المكونات
1 كيلو دقيق فاخر
500 جرام زبدة باردة
2 كوب ونصف سكر بودرة
4 بيضات
نصف كوب حليب دافئ
1 ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
طريقة عمل بسكويت العيد
خفق الزبدة والسكر: نضرب الزبدة الباردة مع السكر البودرة جيداً حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون .
إضافة البيض: نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ونستمر في الخفق .
النشادر والحليب: نذوب النشادر في الحليب الدافئ ثم نضيفه للخليط .
الدقيق: نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب "لم" بدون عجن كثير .
التشكيل: نشكل العجينة بالماكينة أو كيس الحلواني في صواني مدهونة خفيف .
التسوية: يدخل الفرن على درجة حرارة 180°C حتى يصبح ذهبياً