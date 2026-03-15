الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

حقيقة مقتل نتنياهو
حقيقة مقتل نتنياهو
رشا عوني

لغز خفي وراء حقيقة مقتل نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي تصدر اسمه محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقيقة، وما إذا كان خبر مقتل نتنياهو بصاروخ إيراني حقيقي أم شائعة، خاصة في ظل اختفائه بشكل غريب وعدم ظهوره من وقت انتشار ذاك الخبر عالمياً خلال تداعيات حرب إيران وإسرائيل ، فهل فعلاً قُتل رئيس الوزراء الإسرائيلي وهناك تكتم على الأمر أم أنه بخير حسبما أعلنت إسرائيل باقتضاب؟. 

وفاة نتنياهو

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن مقتل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وسط مزاعم  عن تعرضه لعملية اغتيال أو إصابة خلال التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وأنه لقى مصرعه بصاروخ إيراني استهدف منزله.

صورة نتنياهو 

وانتشرت مجموعة من الصور التى تشير إلى إصابة نتنياهو البالغة، وسط الركام، حيث أظهرت إحدى الصور شخصًا بنفس ملامح نتنياهو مصابًا ويُجر من قبل جنود، لكن اتضح أن هذه الصورة تمت باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد انتشار خبر وفاة نتنياهو . 

بعد انتشار صور وفيديو مزعوم لإصابته،

إسرائيل تنفي وفاة نتنياهو

في المقابل، سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن الأخبار المتداولة حول اغتيال نتنياهو “لا أساس لها من الصحة”، ووصفتها بأنها جزء من حملة تضليل إعلامي تنتشر خلال أوقات التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة خارجية الاحتلال، أن آخر اجتماع رسمي للحكومة الإسرائيلية بحضور نتنياهو كان يوم الخميس 12 مارس، وهو ما ينفي الأقوال التى تزعم أنه قتل فى غارة جوية في 9 مارس.

وحتى الآن.. لا توجد أي مصادر رسمية أو تقارير موثوقة تؤكد تعرض نتنياهو لعملية اغتيال، فيما تؤكد الحكومة "الإسرائيلية" أنه لا يزال على رأس عمله ويمارس مهامه بشكل طبيعي . 

الحرس الثوري يلاحق نتنياهو

من ناحية أخرى، قال الحرس الثوري الإيراني إنهم سيواصلون ملاحقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتله إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

نتنياهو مات

و تصدَّر هاشتاج "نتنياهو؛ مات" منصة التغريدات المصغرة “إكس” خلال الساعات الماضية، والذي يرجح بنسبة كبيرة مقتل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تعرّضه لعملية اغتيال بهجوم صاروخي إيراني استهدف مكتبه، ما أثار التكهنات والتساؤلات حول حقيقة وفاته.
 

فيديو أصابع نتنياهو الستة

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً،ظهر فيه نتنياهو خلال خطاب أو مؤتمر صحفي وهو يلوّح بيده أثناء حديثه.

فيديو يظهر نتنياهو بستة أصابع

وفي إحدى اللقطات المجمدة من الفيديو، بدا وكأن هناك إصبعًا إضافيًا في يده، وسرعان ما انتشرت صور مكبّرة من تلك اللقطة على نطاق واسع، مرفقة بأسهم ودوائر حمراء تشير إلى منطقة اليد.

وجاءت مزاعم بأن هذا الفيديو ربما يكون بالذكاء الاصطناعي الذي قد يخطئ كثيراً في رسم الأصابع والأيادي بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد نظرية اختفاء نتنياهو ومحاولة التكتم على سر يخصه، فهل بالفعل مات نتنياهو وتحاول إسرائيل عدم الإعلان عن الخبر أم هناك خطة تكتيكية وراء اختفائه؟.
 

مقتل نتنياهو وفاة نتنياهو حرب ايران واسرائيل حقيقة مقتل نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

عالمة أزهري: هذه السورة تمنع عذاب القبر عند صاحبها

الأزهر للفتوى: الصائم يتعلم الكرم من الله فى شهر رمضان

الأزهر للفتوى: الصائم يتعلم من الكرم الذى يتجلى من الله فى شهر رمضان

تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر.. بيت الزكاة والصدقات يقدم ٨ آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر في ليلة ٢٧ من رمضان

بيت الصدقات يقدم 8 آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

