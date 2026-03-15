نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

لغز خفي وراء حقيقة مقتل نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي تصدر اسمه محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقيقة، وما إذا كان خبر مقتل نتنياهو بصاروخ إيراني حقيقي أم شائعة، خاصة في ظل اختفائه بشكل غريب وعدم ظهوره من وقت انتشار ذاك الخبر عالمياً خلال تداعيات حرب إيران وإسرائيل ، فهل فعلاً قُتل رئيس الوزراء الإسرائيلي وهناك تكتم على الأمر أم أنه بخير حسبما أعلنت إسرائيل باقتضاب؟.

وفاة نتنياهو

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن مقتل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وسط مزاعم عن تعرضه لعملية اغتيال أو إصابة خلال التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وأنه لقى مصرعه بصاروخ إيراني استهدف منزله.

صورة نتنياهو

وانتشرت مجموعة من الصور التى تشير إلى إصابة نتنياهو البالغة، وسط الركام، حيث أظهرت إحدى الصور شخصًا بنفس ملامح نتنياهو مصابًا ويُجر من قبل جنود، لكن اتضح أن هذه الصورة تمت باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد انتشار خبر وفاة نتنياهو .

إسرائيل تنفي وفاة نتنياهو

في المقابل، سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن الأخبار المتداولة حول اغتيال نتنياهو “لا أساس لها من الصحة”، ووصفتها بأنها جزء من حملة تضليل إعلامي تنتشر خلال أوقات التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة خارجية الاحتلال، أن آخر اجتماع رسمي للحكومة الإسرائيلية بحضور نتنياهو كان يوم الخميس 12 مارس، وهو ما ينفي الأقوال التى تزعم أنه قتل فى غارة جوية في 9 مارس.

وحتى الآن.. لا توجد أي مصادر رسمية أو تقارير موثوقة تؤكد تعرض نتنياهو لعملية اغتيال، فيما تؤكد الحكومة "الإسرائيلية" أنه لا يزال على رأس عمله ويمارس مهامه بشكل طبيعي .

الحرس الثوري يلاحق نتنياهو

من ناحية أخرى، قال الحرس الثوري الإيراني إنهم سيواصلون ملاحقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتله إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

نتنياهو مات

و تصدَّر هاشتاج "نتنياهو؛ مات" منصة التغريدات المصغرة “إكس” خلال الساعات الماضية، والذي يرجح بنسبة كبيرة مقتل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تعرّضه لعملية اغتيال بهجوم صاروخي إيراني استهدف مكتبه، ما أثار التكهنات والتساؤلات حول حقيقة وفاته.



فيديو أصابع نتنياهو الستة

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً،ظهر فيه نتنياهو خلال خطاب أو مؤتمر صحفي وهو يلوّح بيده أثناء حديثه.

وفي إحدى اللقطات المجمدة من الفيديو، بدا وكأن هناك إصبعًا إضافيًا في يده، وسرعان ما انتشرت صور مكبّرة من تلك اللقطة على نطاق واسع، مرفقة بأسهم ودوائر حمراء تشير إلى منطقة اليد.

وجاءت مزاعم بأن هذا الفيديو ربما يكون بالذكاء الاصطناعي الذي قد يخطئ كثيراً في رسم الأصابع والأيادي بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد نظرية اختفاء نتنياهو ومحاولة التكتم على سر يخصه، فهل بالفعل مات نتنياهو وتحاول إسرائيل عدم الإعلان عن الخبر أم هناك خطة تكتيكية وراء اختفائه؟.

