نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة بعد التغيرات الأخيرة التي طرأت على الأسعار خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تغيرات الأسواق العالمية وتأثير سعر الدولار على حركة التسعير داخل السوق.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 21 بعد التغيرات الجديدة

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، نحو 7410 جنيهات للجرام خلال منتصف التعاملات، بعد موجة من التغيرات الطفيفة التي تراوحت قيمتها بنحو 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، بينما هبط من أعلى سعر سجله قبل عدة أيام وهو 7650 جنيها ، بفارق نحو 250 جنيها ، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض ملحوظ شهدته الأسعار خلال تعاملات أمس، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 70 جنيهًا مقارنة باليوم السابق، في حين فقد الجنيه الذهب حوالي 560 جنيهًا دفعة واحدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في محال الصاغة مستويات متفاوتة وفقًا للعيارات المختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: نحو 8469 جنيهًا للجرام

عيار 21: نحو 7410 جنيهات للجرام

عيار 18: نحو 6351 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: نحو 59280 جنيهًا

كما سجلت الأونصة في محلات الصاغة نحو 263,400 جنيه للبيع مقابل 261,625 جنيهًا للشراء.

تراجع الذهب عالميًا يضغط على الأسعار

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا داخل البورصات الدولية، حيث سجلت الأونصة نحو 5019.58 دولارًا بانخفاض بلغت نسبته 1.20%.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وعادة ما تؤثر هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على الصاغة، حيث يرتبط تسعير الذهب محليًا بسعر الأونصة عالميًا إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تأثير الدولار على أسعار الذهب في مصر

يعد سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب داخل الصاغة، حيث يراقب المتعاملون في سوق الصاغة تحركات العملة الأمريكية داخل البنوك بشكل مستمر.

وقد سجل ما يعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 52.47 جنيهًا مقابل حوالي 52.49 جنيهًا داخل البنوك، وهو ما يعكس تقارب السعرين وتأثيرهما المباشر على تحديد أسعار الذهب في الصاغة.

كما ينتظر التجار والمستثمرون فتح البورصات العالمية بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعد تلك البورصات المرجع الرئيسي الذي يحدد الاتجاه العام لأسعار الذهب عالميًا.

المصنعية ترفع السعر النهائي

عند شراء الذهب من محلات الصاغة، يتم إضافة ما يعرف بالمصنعية إلى السعر المعلن للجرام، وهي تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية.

وتتراوح قيمة المصنعية عادة بين 100 و300 جنيه للجرام، وقد تزيد أو تنخفض بحسب نوع المشغولات الذهبية والمحافظة التي يتم الشراء منها، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

ضعف الطلب يضغط على السوق

يرى البعض أن تراجع الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الأسعار في محلات الصاغة.

ويرجع ذلك إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما دفع الكثيرين إلى تأجيل قرارات شراء الذهب أو تقليل حجم المشتريات.

وفي المقابل، شهدت الأسواق زيادة في عمليات بيع الذهب من قبل بعض المواطنين الذين يلجأون إلى بيع مدخراتهم للحصول على السيولة اللازمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الصاغة بالتطورات الاقتصادية العالمية.

وتعتمد حركة الذهب في الفترة القادمة على عدة عوامل رئيسية، من بينها:

  • تحركات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
  • قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
  • التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
  • حجم الطلب على الذهب داخل محلات الصاغة

قد تشهد أسعار الذهب تحركات متقلبة حتى منتصف عام 2026، مع احتمالية ارتفاعها تدريجيًا إذا استمرت التوترات الاقتصادية العالمية وزاد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

