قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل مانشستر يونايتد وأستون فيلا قبل موقعة الدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لإعدام شخص أنهى حياة طفل حاول منعه من إلقاء كلب من النافذة ببور سعيد
أخبار السيارات| أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها.. ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية
الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج
مدبولي: مررنا معًا بالعديد من الأزمات واستطعنا بفضل الله أن نتخطى كل التحديات
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة عن عمر 72 عامًا
مصدر بالزمالك: بنسبة 90% سيتم حل أزمة القيد
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند
صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران
مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج الوطني وتأمين كل مستلزمات الإنتاج
أحمد حسن: توروب يمنح بن رمضان فرصة الظهور أمام الترجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع الذهب في مصر 200 جنيه خلال أسبوع رغم تراجع الأسعار العالمية

الذهب
ولاء عبد الكريم

كشف تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسعار عالميًا، في ظل تأثيرات صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 2.8% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 7225 جنيهًا، قبل أن يختتمها عند 7425 جنيهًا. 

وفي المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 151 دولارًا بنسبة تقارب 3%، إذ بدأت تعاملات الأسبوع عند مستوى 5172 دولارًا وأغلقت قرب 5021 دولارًا.


وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8486 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 6364 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 59400 جنيه. وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية حدّ من تأثير تراجع الأوقية عالميًا، ما ساهم في استمرار صعود الأسعار داخل مصر رغم انخفاض المعدن الأصفر في البورصات الدولية.
وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المحلية يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق، لافتًا إلى أن الفجوة التي كانت قائمة بين السعر المحلي والعالمي تكاد تكون قد اختفت، بما يعكس درجة كبيرة من التوافق بين الأسعار في السوق المصرية ونظيرتها العالمية.
وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، أوضح إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 1600 جنيه، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7450 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 5840 جنيهًا في نهاية ديسمبر الماضي، مدعومًا بارتفاع الأوقية عالميًا.
وعالميًا، حقق الذهب مكاسب تقارب 16% منذ بداية عام 2026 ليستقر التداول قرب مستوى 5021 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا قويًا بنحو 65% خلال عام 2025.
وفي المقابل، أظهرت بيانات تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 10% خلال العام الماضي لتسجل نحو 45.1 طن، متأثرة بالارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية التي تجاوزت 64%، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال الأسبوع الماضي مسجلة ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، التي أشار فيها إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد يظل خيارًا استراتيجيًا في مواجهة الخصوم، ما انعكس سريعًا على الأسواق المالية ودفع أسعار النفط للارتفاع، الأمر الذي عزز الضغوط الصعودية على الدولار والعوائد.
وفي هذا السياق، عاد النفط ليقود حركة الأسواق العالمية، حيث أغلق خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بنهاية الأسبوع، وسط توقعات بارتفاعه بنحو 5% إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، في الوقت الذي واصل فيه الدولار الأمريكي مكاسبه، ما خلق بيئة صعبة للذهب الذي واجه تحديات في جذب طلب شرائي قوي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
كما امتدت تداعيات صدمة الطاقة إلى الأسواق المالية، إذ ساهم ارتفاع النفط في تعزيز المخاوف التضخمية وارتفاع عوائد السندات، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، خاصة مع تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية العالمية، في مقدمتها قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب اجتماعات بنك اليابان وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، وسط توقعات بإبقاء معظم البنوك المركزية على سياساتها الحالية دون تغييرات كبيرة.

الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم السوق المصرية الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

ترشيحاتنا

برشلونة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

الفرنسي كليمنت توربان

بالأسماء.. طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فريق الكرة الطائرة بالاهلي

قمة جديدة ومواجهة مع بتروجيت لفرق الكرة الطائرة بالأهلي

بالصور

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد