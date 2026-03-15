ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس

شهد سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ويأتي ذلك في ظل تحركات متباينة للعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، حيث سجلت بعض العملات ارتفاعًا، مثل الريال السعودي، بينما تراجعت عملات أخرى بالتزامن مع تحركات الدولار داخل القطاع المصرفي، وسط متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم كالتالي: سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 14.2601 جنيه للشراء و14.3036 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.274 جنيه للشراء و14.3161 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 14.2962 جنيه للشراء و14.3371 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.3262 جنيه للشراء و14.3557 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.3212 جنيه للشراء و14.3632 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك QNB مصر نحو 14.2388 جنيه للشراء و14.3126 جنيه للبيع