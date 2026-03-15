قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لإعدام شخص أنهى حياة طفل حاول منعه من إلقاء كلب من النافذة ببور سعيد
أخبار السيارات| أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها.. ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية
الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج
مدبولي: مررنا معًا بالعديد من الأزمات واستطعنا بفضل الله أن نتخطى كل التحديات
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة عن عمر 72 عامًا
مصدر بالزمالك: بنسبة 90% سيتم حل أزمة القيد
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند
صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران
مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج الوطني وتأمين كل مستلزمات الإنتاج
أحمد حسن: توروب يمنح بن رمضان فرصة الظهور أمام الترجي
«التصديري للغزل والمنسوجات» : مصر تعزز مكانتها كمركز صاعد في سلاسل توريد المنسوجات عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمنوفية ومطروح والعاشر

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
آية الجارحي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والهيئات التابعة لها، وذلك لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق بمحافظتي المنوفية ومطروح ومدينة العاشر من رمضان.


وأكدت وزيرة الإسكان في مستهل الاجتماع أن انعقاد لجنة المرافق يأتي في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بهدف تحسين مستوى المرافق المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الاجتماعات تستهدف أيضًا بحث التحديات التي قد تواجه التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة لها، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير منظومة المرافق على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان تقارير الجهات التنفيذية بشأن سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين جودة الحياة في المدن والقرى، حيث تم عرض نسب الإنجاز الحالية والتحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى مناقشة سبل تسريع معدلات العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.


وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية، خاصة المرتبطة بتطوير المرافق والخدمات الأساسية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظات، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية والشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.


وفيما يتعلق بمحافظة المنوفية، استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل خدمات المرافق للقرى والمناطق المستهدفة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء منها دعمًا لجهود الدولة في تطوير الريف المصري، إلى جانب متابعة توسعات عدد من محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات المرافق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجهت الوزيرة بدراسة احتياجات المحافظة من المشروعات وتنفيذ حلول دائمة للمناطق الساخنة.


كما تناول الاجتماع منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح، حيث يتم نقل المياه عبر الطريق الساحلي لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر من مدينة الحمام إلى مدينة مطروح من خلال خطوط مياه يبلغ إجمالي أطوالها نحو 500 كيلومتر بأقطار متدرجة، وتشمل المنظومة روافع المياه وخزانات التكديس ومحطات تحلية مياه البحر. وتم كذلك استعراض منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تضم 4 محطات معالجة و7 محطات رفع رئيسية و24 محطة رفع فرعية.


وتطرق الاجتماع إلى منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 1.821 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب منظومة الصرف الصحي بمحطات المدينة بطاقة تصميمية تصل إلى 576 ألف متر مكعب يوميًا، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة.


وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات البنية الأساسية منظومة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة المنوفية مطروح العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بيان عاجل لترشيد الإنفاق الحكومى لمواجهة التداعيات الراهنة وانعكاساتها على الأسعار

الرئيس السيسي

برلماني: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية مصارحة للشعب بالحقائق وتوجيه لحماية محدودي الدخل

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية وضعت خريطة طريق لمواجهة التحديات

بالصور

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد