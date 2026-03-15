وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمنوفية ومطروح والعاشر

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والهيئات التابعة لها، وذلك لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق بمحافظتي المنوفية ومطروح ومدينة العاشر من رمضان.



وأكدت وزيرة الإسكان في مستهل الاجتماع أن انعقاد لجنة المرافق يأتي في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بهدف تحسين مستوى المرافق المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الاجتماعات تستهدف أيضًا بحث التحديات التي قد تواجه التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة لها، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير منظومة المرافق على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان تقارير الجهات التنفيذية بشأن سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين جودة الحياة في المدن والقرى، حيث تم عرض نسب الإنجاز الحالية والتحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى مناقشة سبل تسريع معدلات العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.



وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية، خاصة المرتبطة بتطوير المرافق والخدمات الأساسية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظات، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية والشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.



وفيما يتعلق بمحافظة المنوفية، استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل خدمات المرافق للقرى والمناطق المستهدفة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء منها دعمًا لجهود الدولة في تطوير الريف المصري، إلى جانب متابعة توسعات عدد من محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات المرافق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجهت الوزيرة بدراسة احتياجات المحافظة من المشروعات وتنفيذ حلول دائمة للمناطق الساخنة.



كما تناول الاجتماع منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح، حيث يتم نقل المياه عبر الطريق الساحلي لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر من مدينة الحمام إلى مدينة مطروح من خلال خطوط مياه يبلغ إجمالي أطوالها نحو 500 كيلومتر بأقطار متدرجة، وتشمل المنظومة روافع المياه وخزانات التكديس ومحطات تحلية مياه البحر. وتم كذلك استعراض منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تضم 4 محطات معالجة و7 محطات رفع رئيسية و24 محطة رفع فرعية.



وتطرق الاجتماع إلى منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 1.821 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب منظومة الصرف الصحي بمحطات المدينة بطاقة تصميمية تصل إلى 576 ألف متر مكعب يوميًا، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة.



وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.