قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري
غدا.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال
تشكيل المغرب أمام البرازيل في كأس العالم
هتقبض 3000 جنيه .. آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة بعدد من المدن الجديدة
صاحبة الزواج العرفي من لاعب كرة قدم شهير لـ صدى البلد :"فوجئت باختفاء مجوهراتي".. كواليس مثيرة
كونيه: مبابي لاعب عظيم ويريد الفوز بكأس العالم
بلطجية المعمورة في قبضة الأمن.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسكندرية
عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار
قرار مفاجئ من منتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم
الأهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة
سرّ سربه ترامب يثير الذعر في تل أبيب.. هل يبرم اتفاقاً ينقذ إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي : الاتفاق بين واشنطن وطهران ليس جيداً.. ويضر بمصالح تل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قائلًا: "هذا اتفاق سيئ، لا أحد راضٍ عنه. يدرك الجميع أنه ليس في صالحنا ويضر بالمصالح الإسرائيلية، الأمر المقلق هو أن إسرائيل لا تستطيع التأثير ولا يُسمع صوتها". 

وأضاف المسؤول: "هذا في الأساس اتفاقٌ يتعلق بكأس العالم، والاحتفالات بالذكرى الـ250 للولايات المتحدة، وعيد ميلاد ترامب الثمانين، الهدف هو تهدئة الأوضاع وسط الأحداث الكبرى الجارية في الولايات المتحدة حاليًا، إنه اتفاقٌ لا يُعتدّ به".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً غداً لبحث تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني، وسط انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين كبار وصفوا الاتفاق بأنه "كارثي".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق أن التوقيع المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران قد يتم غداً، رغم نفي طهران تحديد موعد نهائي للتوقيع حتى الآن.

وجاء الإعلان الباكستاني عقب اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث رحب الجانبان بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران والتي قالا إنها وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأعرب الوزيران عن أملهما في أن يسهم الاتفاق المرتقب في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما أشاد وزير الخارجية السعودي بالدور الذي لعبته باكستان في دعم جهود الوساطة والحوار خلال مراحل التفاوض.

مسؤول إسرائيلي المصالح الإسرائيلية إسرائيل عيد ميلاد ترامب الثمانين الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

الزمالك

5 نجوم على أبواب الرحيل وأزمة جديدة مع فيفا.. ماذا يحدث داخل الزمالك؟

ترشيحاتنا

سبايدر مان اليمن

وفاة سبايدر مان اليمن تشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف.. ماذا يحدث للجسم عند إضافة العسل إلى الشاي؟

دماغ

ماذا قال العلماء عن آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف؟ | دراسة

بالصور

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار

عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض

في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد