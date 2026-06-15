عناقيد العنب تزين وديان طور سيناء.. محصول واعد يعزز خريطة التنمية الزراعية بأرض الفيروز

تدلّت عناقيد العنب الحمراء بين صفوف الأشجار، لتزين وديان ومزارع مدينة طور سيناء، وترسم مشاهد طبيعية خلابة تعكس نجاح التجربة الزراعية على أرض الفيروز، في ظل التوسع المستمر في زراعة المحاصيل الاقتصادية التي أثبتت قدرتها على التكيف مع طبيعة البيئة السيناوية.

ومع انطلاق موسم الحصاد، يعيش المزارعون أجواءً من التفاؤل والفرحة، بعد أن تحولت مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية إلى مزارع منتجة، بفضل توافر التربة الرملية جيدة الصرف، وملاءمة الظروف المناخية، والاعتماد على المياه الجوفية وتقنيات الري الحديثة التي أسهمت في رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية.

وقال المهندس محمد عبد الهادي مهندس زراعي بمزارع طور سيناء، إن القطاع الزراعي في جنوب سيناء شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن محصول العنب أصبح من أنجح المحاصيل الزراعية بالمحافظة، لما يتمتع به من جودة عالية و مردود اقتصادي جيد رغم عوامل التغير المناخي هذا العام

وأوضح أن أعمال الحصاد تُجرى على مراحل، حيث تُجمع العناقيد المكتملة النضج أولًا، ثم تُترك الثمار الأخرى حتى تكتمل من حيث اللون ونسبة السكريات، بما يضمن وصول المنتج إلى الأسواق بأعلى درجات الجودة.

وأضاف أن نجاح زراعة العنب في جنوب سيناء يعود إلى عدة عوامل، أبرزها طبيعة التربة، وارتفاع معدلات سطوع الشمس، معدلات الرطوبة مقارنة بالمناطق الأخرى، وهي عوامل تساعد على إنتاج ثمار ذات جودة متميزة وطعم غني ونسبة سكريات مرتفعة.

وأشار إلى أن إنتاجية الفدان تختلف وفقًا لمستوى الرعاية الزراعية التي تتلقاها الأشجار طوال العام، فضلًا عن تأثير الظروف المناخية، خاصة الرياح خلال مرحلة التزهير. وأكد أن أسعار العنب داخل المزارع تتراوح حاليًا بين 35 و40 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا للصنف والجودة.

من جانبه، أكد المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن محصول العنب يشهد توسعًا ملحوظًا بالمحافظة، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 761 فدانًا، موزعة على عدد من المدن والتجمعات الزراعية، خاصة في طور سيناء ورأس سدر.

وأوضح أن من أبرز الأصناف المزروعة بالمحافظة «الفليم» و«الكريمسون»، لما تتميز به من جودة إنتاجية وقدرة على تحمل الظروف المناخية. كما أشار إلى أن العنب السيناوي يتمتع بميزة نسبية تتمثل في التبكير النسبي لموسم الإنتاج، ما يمنحه فرصًا تسويقية أفضل داخل الأسواق.

وأضاف أن مديرية الزراعة تنفذ برامج إرشادية وقوافل ميدانية لمتابعة المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، بداية من عمليات التقليم والتربية والتسميد، مرورًا بمرحلة العقد وتكوين العناقيد، وصولًا إلى الحصاد، بهدف الحفاظ على جودة المحصول وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة نضج الثمار يعد عاملًا مهمًا في زيادة تركيز السكريات وتحسين اللون والطعم، شريطة الالتزام بالمعاملات الزراعية السليمة وبرامج الري المناسبة، موضحًا أن الحرارة قد تتحول إلى عامل سلبي إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأشجار والثمار.

ويُعد التوسع في زراعة العنب أحد النماذج الناجحة للتنمية الزراعية في جنوب سيناء، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في زراعة المحاصيل البستانية والفاكهة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء.