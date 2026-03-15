ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 7415 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد انخفاض سجلته في سوق الصاغة أمس بنحو 20 جنيهًا للجرام، في ظل تراجع نسبي في الطلب خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

ويولي المواطنون والمستثمرون في مصر اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تحركات أسعار الذهب بشكل يومي، في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر في سعر الدولار واتجاهات المعادن النفيسة على المستويين العالمي والمحلي.

سعر جرام الذهب اليوم

عيار 24: 8474 جنيهًا للشراء، 8418 جنيهًا للبيع

عيار 22: 7768 جنيهًا للشراء، 7716 جنيهًا للبيع

عيار 21: 7415 جنيهًا للشراء، 7366 جنيهًا للبيع

عيار 18: 6356 جنيهًا للشراء، 6314 جنيهًا للبيع

عيار 12: 4237 جنيهًا للشراء، 4209 جنيهات للبيع

أونصة الذهب: 263571 جنيهًا للشراء، 261829 جنيهًا للبيع

جنيه الذهب: 59320 جنيهًا للشراء، 58928 جنيهًا للبيع