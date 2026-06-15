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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل المقابلات الشخصية لاختيار قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة

لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
ايمان البكش

في إطار سعي وزارة التنمية المحلية والبيئة  لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة القادرة على دعم جهود التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في تحديث منظومة الإدارة المحلية..

المقابلات الشخصية لاختيار المتقدمين للوظائف الشاغرة

واصلت اللجنة العليا لاختيار القيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المقابلات الشخصية لاختيار المتقدمين لشغل 23 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة ، بالمستويات الوظيفية «الممتاز – العالي – مدير عام»، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبناءً على الاعلان رقم (1) لسنة 2026.

لجنةاختيار قيادات الوزارة

وتضم لجنة القيادات كل من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، ود. طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

إجراء مقابلات لـ 32 متقدمًا

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اليوم الثانى للمقابلات الشخصية تم إجراء مقابلات لـ 32 متقدمًا لشغل وظائف ( الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و الإدارة المركزية لتقويم الأداء والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا ) ، مشيرة إلى أن إجمالى المقابلات التي أجريت بلغت 55 متقدم حتى الآن من إجمالي 370 متقدماً استوفوا الشروط والأوراق المطلوبة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة العليا للقيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية مع المتقدمين الوقوف على الخبرات المهنية والمسيرة الوظيفية لهم، إلى جانب تقييم رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على قيادة العمل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة القادرة على دعم جهود التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في تحديث منظومة الإدارة المحلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوظائف المطروحة فى الإعلان شملت 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهي: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ، كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

كما شمل الإعلان كذلك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، و المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، المجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

التنمية المحلية منال عوض المقابلات الشخصية الوظائف الشاغرة

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