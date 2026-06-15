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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التردد متاح.. كيف تفك شفرة القناة الأولى الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا؟

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يلتقي مساء اليوم الإثنين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب بلجيكا في كأس العالم عبر شبكة قنوات بي ان سبورت ماكس 2 و 4.

كما تنقل القناة الأولى الأرضية الجزائرية مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب بلجيكا مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. 

القناة الأولى الأرضية الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا موجودة على قمر نايلسات . ستجدونها تحت اسم : programme natiolae hd.

القناة الأولى الأرضية الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا مشفرة بالأساس لكن تفتح على الأجهزة الحديثة أوتوماتيكيا.

ويمكن فتح القناة الأولى الأرضية الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا عبر الدخول إلى قائمة التشفير في الجهاز والبحث عن كلمة biss 
وإدخال وضع هذه الشيفرة 
1100000000000000
تردد القناة . 
11680 h 27500 

القناة الأولى الأرضية الجزائرية ناقلة لكل مباريات الجزائر والفرق العربية في المونديال ومباريات أخرى من الافتتاح والنصف والنهائي وما يقارب 13 مبارة .

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