سفير العراق يبحث مع نظيره المصري ببغداد آفاق تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور قحطان طه خلف، اليوم الخميس، مع السفير المصري المُعيّن لدى جمهورية العراق أحمد خفاجي، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بيان صدر اليوم الخميس عن سفارة العراق بالقاهرة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر والعراق، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطوير التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن دعم العمل العربي المشترك، وبحث أبرز التحديات الإقليمية الراهنة وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن السفير أحمد خفاجي، صدر قرار جمهوري بتعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق في يونيو 2026، ومن المقرر أن يباشر مهام عمله في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة.