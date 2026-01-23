مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطة مثيرة من مباراة الأهلي و يانج افريكانز في بطولة أمم إفريقيا.

مشجع تنزاني في مباراة الاهلي

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي و يانج افريكانز ".

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي في مرمى فريق يانج أفريكانز التنزاني لتصبح النتيجة 1-0، على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الهدف جاء في الدقيقة 45+3 من إنطلاق المباراة ليعلن عن تقدم الأهلي برأسية رائعة من عرضية محمد هاني.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.