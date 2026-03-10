إصابة رئيس مستوطنة "مرجليوت" وأوامر إخلاء.. والمقاومة اللبنانية تدمر 3 دبابات

افادت صحيفة " معاريف" بإصابة رئيس مستوطنة "مرجليوت" على الحدود الشمالية بعد استهداف المنطقة برشقة صاروخية من لبنان.

وجرى تدمير 3 دبابات ميركافا وحرقها حيث أعلنت الفصائل اللبنانية عن استهداف عشرات المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية فجر اليوم.

وتصدت قوات المقاومة اللبنانية لمحاولة توغل إسرائيلية في جنوب لبنان بمدينة الخيام.

واستدرجت قوات المقاومة المحتلين الى كمين محكم وقاموا بالتعامل معه بالأسلحة المناسبة.

كما قصفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخانوق.

واصدر الجيش الإسرائيلي

أمر إخلاء لسكان المناطق القريبة من جنوب نهر الليطاني في لبنان.

وقبل قليل دوت صافرات الإنذار في "شلومي" شمال فلسطين المحتلّة.