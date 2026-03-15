قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد ضرورة صون مقدرات دول المنطقة من أي تهديدات مستقبلية
ضوابط برلمانية حاسمة لمواجهة مخاطر وفوضى السوشيال ميديا | تفاصيل
جمبلاط: إنهاء المرحلة الأولى من تصنيع منظومة الهاوتزر K9A1EGY
وزير خارجية إيران: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء السفن الأمريكية
16 محطة جديدة.. وزير النقل يتابع استعدادات تشغيل المرحلة الثانية من BRT
روما في ضيافة «كومو» على المركز الرابع بـ«الكالتشيو»
دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان
الرعاية الصحية: 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بتقنية (TAVI) بـمحافظات التأمين الصحي الشامل
وول ستريت تحذر: الحرب على إيران تشعل أزمة طاقة طويلة الأمد وتضغط على الاقتصاد العالمي
وزير الري يتفقد مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع لبحث توطين صناعة الطلمبات
البتلو بـ420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 15 مارس 2026
«القومي للمرأة» يُطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي للمرأة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

شوشانا ستروك
محمود عبد القادر

شهدت الأوساط الإسرائيلية، جدلا بعد الإعلان عن وفاة شوشانا ستروك، ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك داخل منزلها، في ظروف ما تزال تثير الجدل.

وذكرت منصة “حدشوت للو تستزورا” العبرية أن شوشانا تبلغ من العمر 34 عاماً، وهي ابنة الوزيرة، عثر عليها متوفاة داخل منزلها. وبحسب التقارير الأولية، حاولت الطواقم الطبية إنعاشها بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية لا تشير حتى الآن إلى وجود شبهة جنائية، فيما تتحدث بعض التقديرات عن احتمال انتحار.

الواقعة أعادت إلى الواجهة قضية حساسة كانت الشابة قد أثارتها سابقاً، حيث اتهمت والديها بالتورط في اعتداءات جنسية تعرضت لها خلال طفولتها. 

وكانت قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل تحدثت فيه عن ما وصفته بـ“انتهاكات متكررة” داخل محيط عائلتها.

وقالت في الفيديو إن تلك الاعتداءات جرت تحت غطاء طقوس دينية داخل بيئة يهودية متشددة، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة الإسرائيلية قبل مغادرتها البلاد، وطلبت الحماية من “جهات إجرامية ومن عائلتها أيضا”، وفق ما ذكرته.

كما ناشدت الشابة الجمهور المساعدة في نشر قصتها للوصول إلى العدالة، مشيرة إلى أنها تعيش تحت تهديد وتشعر بخطر مستمر.

يذكر أن الوزيرة أوريت ستروك تعرف بمواقفها المتشددة تجاه الفلسطينيين، ورفضها المتكرر لصفقات تبادل الأسرى أو وقف العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

وفي سياق متصل، تشير بيانات إسرائيلية سابقة إلى ارتفاع مقلق في قضايا الاعتداءات الجنسية، إذ أظهرت مؤشرات رسمية عام 2009 أن نحو 21% من النساء والفتيات في تل أبيب تعرضن للاغتصاب، بينما سجل مكتب النائب العام الإسرائيلي قرابة 4300 شكوى تحرش جنسي خلال عام 2023.

