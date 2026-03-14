تقرير: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنقص كبير في صواريخ الاعتراض

أفاد موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمواجهتها نقصًا كبيرًا في صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية.

واستند التقرير إلى مصادر أمريكية رسمية، قال أحدها: "هذا أمر توقعناه مسبقًا". وأكد المصدر نفسه للموقع أن الولايات المتحدة لا تواجه نقصًا مماثلًا.

وزعم مصدر أمريكي: "لدينا كل ما نحتاجه لحماية قواعدنا وأفرادنا في المنطقة". وفيما يتعلق بالنقص الذي تواجهه إسرائيل، قال إنها "تبحث عن حلول".

وفي وقت سابق،أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أن مطارها الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيل نظام الرادار في الموقع.

وأفادت التقارير أن السلطات باشرت إجراءات الطوارئ، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق ، أفادت شبكة بلومبرج الأمريكية بتعليق بعض العمليات النفطية في الفجيرة بالإمارات بعد هجوم بمسيّرة تسبب في اندلاع حريق.

وأفادت الأنباء بوقوع هجوم جديد استهدف القواعد الأمريكية في الكويت ودبي بالطيران المسير والصواريخ.

وسبق أن صد الدفاع الجوي السعودي قبلا هجوم بالمسيرات على منشآت له وصدها دون خسائر.