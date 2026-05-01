محسن صالح: مباراة القمة أفضل فرصه للاعبي الأهلي لمصالحة الجماهير

قال محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن قمة الأهلي والزمالك أنها أفضل فرصة للاعبي الأهلي لمصالحة جماهير القلعة الحمراء الغاضبة عبر الفوز على الفارس الأبيض.

أضاف في تصريحات إذاعية : القمة قد تكون قمة الصفح أو الصفع، بمعنى لو فاز الأهلي ستسامح جماهيره اللاعبين بعد التراجع الأخير، أما الخسارة من الزمالك فستكون بمثابة صفعة جديدة من الجماهير الغاضبة ضد لاعبي الأهلي، وهو ما يجعل للمباراة أهمية خاصة للمارد الأحمر».

واختتم: «توروب لم يحترم بيراميدز فخسر 3-0، وكان عليه التعلم من درس سامي قمصان الذي كان مدربا مؤقتا وفاز على بيراميدز بنسبة استحواذ 36%، وتوروب ارتكب خطأ فادحا ودفع ثمن الإجازات الكثيرة قبل المباراة، والأهلي ظهر متراجع بدنيا بشكل كبير».