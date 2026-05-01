وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم
واصلت  أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأغلي عالميا زيادة حوالي 3 جنيهات.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة الأول من مايو  2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة 1-5-2026 :

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعر الشراء: 169.63 جنيه.

سعر البيع: 174.99 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.23 جنيه.

سعر البيع: 14.31 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.57 جنيه.

سعر البيع: 14.61 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعرالشراء: 139.85 جنيه.

سعر البيع: 142.30جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.58 جنيه.

سعر البيع: 14.72 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعر الشراء: 74.68جنيه.

سعر البيع: 75.80جنيها.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-5-2026 نحو :

سعرالشراء: 137.06 جنيه.

سعر البيع: 139.40 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودي الجنيه المصري الدرهم الإماراتي

