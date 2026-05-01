التضامن: 26 عيادة جديدة لتنمية الأسرة في 13 محافظة لتحسين جودة الحياة ومواجهة الزيادة السكانية

أكدت الأستاذة راندا فارس، مستشارة وزيرة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لشؤون صحة وتنمية الأسرة، أن الدولة تواصل تنفيذ مشروع “عيادات تنمية الأسرة” كأحد المحاور الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت “فارس” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المشروع انطلق منذ عام 2019 تحت اسم “2 كفاية”، قبل أن يتوسع ليشمل مفهوم تنمية الأسرة بشكل متكامل، بحيث لا يقتصر فقط على تنظيم الأسرة، بل يقدم حزمة شاملة من خدمات الصحة الإنجابية، والتوعية، والدعم الاجتماعي للأم والأسرة.

وأضافت أن المرحلة الجديدة تشمل تجهيز 26 عيادة جديدة في 13 محافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، بما يعزز الوصول إلى القرى والمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن المشروع نجح منذ انطلاقه في تحقيق نتائج كبيرة، حيث استفادت مئات الآلاف من السيدات من خدماته، وتمكنت نسبة كبيرة منهن من الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بعد جلسات توعية ومشورة مباشرة.

وشددت على أن المشروع لا يعتمد فقط على تقديم الخدمة الطبية، بل يرتكز أيضًا على دور الرائدات الاجتماعيات في رفع الوعي داخل الأسر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بتنظيم الأسرة، والتعامل مع التحديات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على قرارات الإنجاب.

كما أوضحت أن التعاون مع الجمعيات الأهلية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة، نظرًا لما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية وانتشار واسع داخل القرى والنجوع.

واختتمت فارس تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع عيادات تنمية الأسرة يعكس توجه الدولة نحو التنمية البشرية المستدامة، من خلال الاستثمار في صحة الأسرة المصرية، وضبط النمو السكاني بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

