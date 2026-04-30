ارتفاع العملات العربية في مصر.. الدينار الكويتي يتصدر والريال السعودي الأكثر طلبًا



شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تحركات سوق الصرف، حيث تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات العربية الأعلى قيمة، مسجلًا زيادة بنحو 112 قرشًا.



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

وسجل سعر الدينار الكويتي، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، نحو 169.44 جنيه للشراء و173.13 جنيه للبيع، ليظل العملة العربية الأغلى على المستويين العربي والعالمي.



الريال السعودى يرتفع

وفيما يتعلق بالعملات الأكثر تداولًا، بلغ سعر الريال السعودي نحو 14.07 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع، وسط طلب مرتفع عليه في السوق المصرية، خاصة خلال مواسم العمرة والحج.



تحركات الدرهم

كما سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.40 جنيه للشراء و14.44 جنيه للبيع، مدعومًا بزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتوسعها في عدد من القطاعات الاقتصادية.



وسجل الدينار البحريني نحو 138.28 جنيه للشراء و140.75 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الأردني نحو 73.85 جنيه للشراء و74.95 جنيه للبيع، بينما سجل الريال العماني نحو 135.52 جنيه للشراء و137.85 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الريال القطري إلى 13.44 جنيه للشراء و14.55 جنيه للبيع، في ظل تحركات متباينة لباقي العملات العربية أمام الجنيه المصري.



وتعكس هذه التحركات استمرار الضغوط على العملة المحلية، بالتزامن مع قوة العملات الأجنبية والعربية، وزيادة الطلب عليها في السوق، ما يدعم اتجاهها الصعودي خلال الفترة الحالية.