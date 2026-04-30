الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بتمويل ذاتي.. مصر للألومنيوم تستهدف 3.6 مليار جنيه استثمارات

مصانع ألومنيوم
مصانع ألومنيوم
علياء فوزى

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام،  الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026 -2027.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم تحقيق صافي ربح نحو 11.157 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة الاستثمارية بقيمة 3.6 مليار جنيه، سيتم تمويلها ذاتياً بالكامل.

توصيات الجمعية العامة لمصر للألومنيوم

وأوصت الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم بضرورة التأكيد على توافق الإنتاج مع حدود منظمة CBAM (آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي) لضمان استمرارية التصدير للأسواق الأوروبية وتجنب الغرامات، كذلك خفض معدلات استهلاك الطاقة ومواكبة التطور التكنولوجي لزيادة القدرة التنافسية.

ووجهت ببدء مفاوضات مع مستثمر استراتيجي وشركاء محليين وأجانب لزيادة القيمة المضافة وسد الفجوة الاستيرادية من خامات الألومنيوم في السوق المحلي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأكدت الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم علي ضرورة تفعيل إدارة الأصول العقارية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الشركة ، وأيضا سرعة الانتهاء من تطبيق نظام الـ ERP بنسبة 100% قبل نهاية يونيو 2026 لضمان حوكمة البيانات.

وشملت قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لمصر للألومنيوم، سرعة التصرف في المخزون الراكد والمخلفات، لجلب منفعة أكبر للشركة مع ضرورة عرض المخلفات في مزادات عامة وأيضا استمرار أعمال الصيانات الدورية والوقائية لجميع الوحدات الإنتاجية لضمان استدامة الأعمال حتى عام 2029.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم شركة مصر للألومنيوم في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد).

مصر للألومنيوم القابضة للصناعات المعدنية الموازنة الاستثمارية التطور التكنولوجي المخزون الراكد

