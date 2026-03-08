مصر للألومنيوم تستهدف مبيعات تتجاوز 48 مليار جنيه خلال العام المالي القادم

أعلن مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026-2027.

وقالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تستهدف صافي ربح بنحو 12 مليار جنيه خلال العام المالي (2027-2026)، مقارنة 10.49 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتابعت: نستهدف مبيعات إجمالية بقيمة 48.21 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 46.34 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

واعتمد كذلك مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل (2027-2026) بقيمة 3.6 مليار جنيه.

وناقشت لحنة المراجعة بشركة مصر للألومنيوم الموازنة التخطيطية عن العام المالي المقبل بسعر صرف الدولار يبدأ من 48 جنيها فيما يخص الإنتاج والخطة الإستثمارية.

زيادة الطاقة الإنتاجية

وفي يناير الماضي، نجحت شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي، في مضاعفة طاقتها الإنتاجية من سلك الألومنيوم، لتصل إلى 120 ألف طن سنوياً، وذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد (60 ألف طن) بتكلفة استثمارية نحو 17.5 مليون دولار.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية في صب وسحب الألومنيوم، بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنافسية.

مستهدفات المشروع

ويستهدف المشروع تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتطوير القدرات الإنتاجية‎ والحد من الواردات، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يرسخ مكانة "مصر للألومنيوم" التنافسية محليًا ودوليًا.

ويتم تصدير إنتاج شركة مصر للألومنيوم إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم شركة مصر للألومنيوم في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد).