اقتصاد

تجاوز الـ 70.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني
علياء فوزى

واصل سعر الجنيه الإسترليني في مصر ارتفاعه مستهل تعاملات الأسبوع، وتجاوز رسميا الـ70 جنيها، بالتزامن مع اليوم التاسع للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الجنيه الإسترليني خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد 8 مارس 2026، في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم، الأحد 8 مارس 2026:

صعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي ليسجل نحو:

69.53 جنيه للشراء. 

70.03 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

69.41 جنيه للشراء.  

70.07 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

69.40 جنيه للشراء.

70.08 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

69.38 جنيه للشراء. 

70.04 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

69.37 جنيه للشراء.

70.03 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

69.37 جنيه للشراء. 

70.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

69.37 جنيه للشراء. 

70.03 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

69.37 جنيه للشراء.

70.03 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

69.37 جنيه للشراء. 

70.03 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

69.35 جنيه للشراء. 

70.03 جنيه للبيع.

صعد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

69.31 جنيه للشراء. 

69.99 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

69.23 جنيه للشراء. 

69.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

69.02 جنيه للشراء.

70.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو :

69.24 جنيه للشراء. 

69.87 جنيه للبيع.

سجل  سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

66.65 جنيه للشراء.

67.19 جنيه للبيع.

زاد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

69.89 جنيه للشراء.

70.07 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الجنيه الأسترليني في مصر اليوم

69.53 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الجنيه الأسترليني في مصر اليوم

67.19 جنيه للبيع.

متوسط سعر الجنيه الأسترليني في مصر اليوم 

69.58 جنيه.

