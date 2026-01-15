بـ 17.5 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تضاعف طاقتها الإنتاجية لـ 120 ألف طن سنويًا

نجحت شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في مضاعفة طاقتها الإنتاجية من سلك الألومنيوم، لتصل إلى 120 ألف طن سنوياً، وذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد (60 ألف طن) بتكلفة استثمارية نحو 17.5 مليون دولار.

انفوجراف يوضح زيادة الطاقة الإنتاجية لمصر للألومنيوم

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية في صب وسحب الألومنيوم، بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنافسية.

مستهدفات المشروع

ويستهدف المشروع تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتطوير القدرات الإنتاجية‎ والحد من الواردات، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يرسخ مكانة "مصر للألومنيوم" التنافسية محليًا ودوليًا.

وكان الدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، كشف عن وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد بشركة مصر للألومنيوم.

ويتم تصدير إنتاج شركة مصر للألومنيوم إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان.