رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، نجاح أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها في اعتراض 17 صاروخاً باليستياً و6 طائرات مسيّرة استهدفت أجواء الدولة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهجوم.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن “قوات الدفاع الجوي تعاملت بكفاءة مع الأهداف المعادية وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها”، مشيرة إلى أن عملية الاعتراض تمت وفق إجراءات الدفاع الجوي المعتمدة لحماية المجال الجوي للدولة.