رئيس وزراء قطر يجري مشاورات هاتفية مع أستراليا وفيتنام وكوريا

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الإثنين، اتصالات هاتفية منفصلة من كل من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ووزير خارجية جمهورية كوريا تشو هيون.

وجرى خلال الاتصالات بحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

ودعا المسؤولون، خلال الاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى ضرورة خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

من جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وحذر من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشددا على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة.

كما أكد على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.