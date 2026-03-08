متوسط سعر الدولار في مصر الآن

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه مستهل تعاملات الاسبوع، 52 جنيها، بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لليوم التاسع.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 مارس 2026:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

52.17 جنيه للشراء

52.27 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

52.15 جنيه للشراء

52.25 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

52.14 جنيه للشراء

52.24 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.12 جنيه للشراء

52.22 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.08 جنيه للشراء

52.18 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

52.01 جنيه للشراء

52.11 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو :

52.01 جنيه للشراء

52.11 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

50.09 جنيه للشراء

50.19 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

52.10 جنيه للشراء

52.24 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم

52.17 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

50.18 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.08 جنيه.