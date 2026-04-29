اقتصاد

مع اقترب موسم الحج.. ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في مصر

علياء فوزى

صعد متوسط أسعار الريال السعودي في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة 7 قروش،  وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 29-4-2026:

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء ليسجل:

سعر الشراء: 14.14 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك اتش إس بي سي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.13 جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم لنحو :

سعر الشراء: 14.11 جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة  اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.08 جنيه.

سعر البيع: 14.14 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.08 جنيه.

سعر البيع: 14.11 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.07جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.07جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم ليسجل:

سعر الشراء: 14.07جنيه.

سعر البيع: 14.14 جنيه

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.05جنيه.

سعر البيع: 14.14 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.04جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.01جنيه.

سعر البيع: 14.13 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 13.98جنيه.

سعر البيع: 14.17 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم نحو:

سعر الشراء: 13.77جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم نحو :

سعر الشراء: 13.66جنيه.

سعر البيع: 14.15 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 29-4-2026 ليسجل:

سعر الشراء: 14.12جنيه.

سعر البيع: 14.16 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

14.14جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

14.10جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

14.09جنيه.

