تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مع اقتراب موسم الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

تباينت أسعار الريال السعودي في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.85 جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك اتش إس بي سي اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.83 جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

سعر البيع: 13.83 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 22-4-2026 لنحو :

سعر الشراء: 13.79جنيه.

سعر البيع: 13.84 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.78جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.78جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 22-4-2026 لنحو:

سعر الشراء: 13.78جنيه.

سعر البيع: 13.87 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.78جنيه.

سعر البيع: 13.85 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.75جنيه.

سعر البيع: 13.85 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.69جنيه.

سعر البيع: 13.80 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.45جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سعر الشراء: 13.37جنيه.

سعر البيع: 13.85 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 22-4-2026 ليسجل:

سعر الشراء: 13.79جنيه.

سعر البيع: 13.83 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.85جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.80جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

13.79جنيه.

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

البابا تواضروس والرئيس الفنلندي

البابا تواضروس والرئيس الفنلندي يبحثان دور الأديان في مواجهة الحروب

البابا تواضروس والأنبا مارك

البابا تواضروس يستقبل الأنبا مارك لبحث الملفات الرعوية بفرنسا

نائب رئيس الوزراء يهنئ السيد رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء

نائب رئيس مجلس الوزراء: ذكرى تحرير سيناء رمز للفخر والاعتزاز الوطني

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

