قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-4-2026

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

هبط أسعار الريال السعودي في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.85 جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.82 جنيه.

سعر البيع: 13.85 جنيه

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الثلاثاء21-4-2026:

سعر الشراء: 13.78جنيه.

سعر البيع: 13.84 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.77جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.75جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي   اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 21-4-2026: 

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول  اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.72جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 21-4-2026 :

سعر الشراء: 13.72جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.45جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم الثلاثاء 21-4-2026 :

سعر الشراء: 13.69جنيه.

سعر البيع: 13.80 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 21-4-2026 :

سعر الشراء: 13.34جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-4-2026 ليسجل:

سعر الشراء: 13.84جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء

13.85جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء 

13.80جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 

13.77جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

