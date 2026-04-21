أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-4-2026

هبط أسعار الريال السعودي في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة خلال موسم الحج ومواسم العمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.85 جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

سعر البيع: 13.86 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.82 جنيه.

سعر البيع: 13.85 جنيه

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الثلاثاء21-4-2026:

سعر الشراء: 13.78جنيه.

سعر البيع: 13.84 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.77جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.75جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.81 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.72جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 21-4-2026 :

سعر الشراء: 13.72جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء 21-4-2026:

سعر الشراء: 13.45جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم الثلاثاء 21-4-2026 :

سعر الشراء: 13.69جنيه.

سعر البيع: 13.80 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 21-4-2026 :

سعر الشراء: 13.34جنيه.

سعر البيع: 13.82 جنيه.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-4-2026 ليسجل:

سعر الشراء: 13.84جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء

13.85جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء

13.80جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

13.77جنيه.