الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21 أبريل

محمد صبيح

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع تباين طفيف بين مستويات الشراء والبيع، وسط تحركات محدودة في سوق الصرف واستمرار متابعة المتعاملين للتغيرات اليومية.

وسجلت التعاملات أعلى سعر بيع الريال السعودي في بعض البنوك عند مستوى يتجاوز 13.90 جنيه، بينما تراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك بين 13.48 و13.84 جنيه، ما يعكس نطاق حركة محدود نسبيًا خلال اليوم.

أعلى أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي
  • بنك الكويت الوطني (NBK):
    13.699 شراء – 14.003 بيع (أعلى سعر بيع مسجل)
  • بنك قناة السويس:
    13.837 شراء – 13.926 بيع

أسعار الريال السعودي في البنوك الكبرى

  • البنك المركزي المصري:
    13.842 شراء – 13.880 بيع
  • المصرف العربي الدولي:
    13.844 شراء – 13.871 بيع
  • HSBC:
    13.844 شراء – 13.870 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    13.817 شراء – 13.866 بيع
  • البنك الأهلي المصري:
    13.797 شراء – 13.871 بيع
  • بنك مصر:
    13.797 شراء – 13.871 بيع

أسعار الدولار في بنوك أخرى

  • QNB الأهلي:
    13.836 شراء – 13.863 بيع
  • بنك البركة:
    13.800 شراء – 13.863 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    13.775 شراء – 13.876 بيع
  • كريدي أجريكول:
    13.770 شراء – 13.860 بيع
  • البنك العقاري المصري العربي:
    13.488 شراء – 13.872 بيع

يتحرك الريال السعودي داخل البنوك المصرية في نطاق واسع نسبيًا بين 13.48 جنيه و14.00 جنيه، مع تمركز أغلب الأسعار قرب مستوى 13.85 جنيه، ما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي مع تباينات تعكس اختلاف سياسات التسعير بين البنوك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

«رجال الأعمال» تبحث مع وفد صيني تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة

جانب من الاجتماع

الشراء الموحد تتفق مع المستلزمات الطبية على إلغاء أوامر التوريد القديمة وتسريع سداد مستحقات الموردين

البنزين

بعد قفزة برميل النفط.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد