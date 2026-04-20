مع اقتراب موسم الحج.. تحرك جديد للريال السعودي اليوم في ١٢ بنكاً

بعد تراجعه أمس، عاد الريال السعودي للتحرك في اتجاه صاعد من جديد اليوم، وسجل الريال السعودي ارتفاعاً طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، حيث سجل زيادة تتراوح بين 4 إلى 7 قروش مقارنة بأسعار أمس الأحد، وسط زيادة الطلب على العملة السعودية مع اقتراب موسم الحج.

وبدأ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 13.79 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، بزيادة نحو 5 قروش عن تعاملات أمس.

كما سجل في البنك المركزي المصري نحو 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، مقارنة بـ13.83 جنيه للبيع أمس.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الريال نحو 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، فيما سجل في QNB الأهلي نحو 13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

وسجل السعر في بنك البركة نحو 13.80 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع،

بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 13.83 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي البنوك الأجنبية، سجل الريال السعودي في HSBC نحو 13.79 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي عند مستوى 13.79 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في كريدي أجريكول نحو 13.78 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى سعر للشراء عند نحو 13.88 جنيه مقابل 13.91 جنيه للبيع.

فيما جاء السعر في بنك الإسكندرية عند نحو 13.77 جنيه للشراء.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الريال السعودي مدفوعاً بزيادة الطلب في السوق المحلية، خاصة مع استعدادات السفر لأداء فريضة الحج، ما ينعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار الصرف داخل البنوك.