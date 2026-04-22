الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملوثات لا تراها ولا تشمها.. هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟

هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟
هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟
أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أن الخطر الحقيقي يكمن في عوادم السيارات وتلوث الشوارع، تكشف دراسات حديثة عن مفاجأة صادمة: الهواء داخل المنازل قد يكون أكثر تلوثًا من الخارج، بسبب ملوثات غير مرئية ولا يمكن اكتشافها بسهولة. هذه الملوثات تنتج من أنشطة يومية عادية، لكنها تتراكم بمرور الوقت لتشكل خطرًا صامتًا على الصحة.

ما المقصود بالملوثات غير المرئية؟

الملوثات غير المرئية هي مركبات كيميائية دقيقة لا تُرى بالعين المجردة ولا تمتلك رائحة واضحة، لكنها تنتشر في الهواء داخل الأماكن المغلقة. وتشمل هذه الملوثات مواد تُعرف باسم المركبات العضوية المتطايرة، بالإضافة إلى مركبات مثل الميثيل سيلوكسان المستخدمة في منتجات التجميل.

وبحسب ما نشره موقع ScienceAlert، فإن هذه المواد تتبخر بسهولة من المنتجات اليومية وتظل عالقة في الهواء لفترات طويلة، ما يجعلها مصدر قلق متزايد للعلماء.

من أين تأتي هذه الملوثات داخل المنزل؟

قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن مصادر التلوث داخل المنزل كثيرة ومتنوعة، منها:

  • العطور ومعطرات الجو
  • الشامبو ومستحضرات التجميل
  • مواد التنظيف والمطهرات
  • الطهي، خاصة القلي واستخدام الزيوت
  • الأثاث والدهانات التي تطلق مواد كيميائية

كل هذه المصادر تطلق مواد دقيقة في الهواء، ومع ضعف التهوية، تتراكم داخل المنزل لتصل إلى مستويات قد تكون أعلى من الخارج.

لماذا قد يكون الهواء الداخلي أخطر؟

السبب الرئيسي هو الحبس. في الأماكن المغلقة، لا تجد هذه الملوثات طريقًا للخروج بسهولة، خاصة مع إغلاق النوافذ واستخدام التكييف لفترات طويلة. ومع تكرار الأنشطة اليومية، تزداد تركيزات هذه المواد تدريجيًا.

 هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟

كما أن بعض هذه المركبات، مثل الميثيل سيلوكسان، يمكنها البقاء في الهواء لفترات أطول مما كان يُعتقد، بل والانتقال عبر الغلاف الجوي، ما يزيد من تعقيد المشكلة.

تأثيرات صحية لا يجب تجاهلها

رغم أن الأبحاث لا تزال مستمرة، إلا أن هناك مؤشرات على أن التعرض المستمر لهذه الملوثات قد يؤدي إلى:

  • تهيج الجهاز التنفسي
  • الصداع والإرهاق
  • الحساسية ومشكلات الجلد
  • تفاقم أمراض مثل الربو

ومع التعرض طويل المدى، قد تكون هناك تأثيرات أكبر لم تُفهم بالكامل بعد، وهو ما يدفع العلماء للتحذير.

هل كل المنازل معرضة للخطر؟

هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟

الإجابة ببساطة: نعم، لكن بدرجات متفاوتة.
المنازل التي تعاني من ضعف التهوية، أو تعتمد بشكل كبير على المنتجات الكيميائية، تكون أكثر عرضة لتراكم هذه الملوثات.

كما أن المساحات الصغيرة والمغلقة، مثل الحمامات وغرف النوم، قد تحتوي على تركيزات أعلى بسبب الاستخدام المتكرر لمستحضرات العناية الشخصية.

كيف تقلل من التلوث داخل منزلك؟

الخبر الجيد أن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا:

  • فتح النوافذ يوميًا لتجديد الهواء
  • تقليل استخدام معطرات الجو والعطور الثقيلة
  • اختيار منتجات أقل احتواءً على مواد كيميائية
  • استخدام الشفاط أثناء الطهي
  • عدم خلط مواد التنظيف المختلفة

هذه العادات اليومية يمكن أن تقلل بشكل كبير من تراكم الملوثات.

هل نحتاج للقلق؟

لا داعي للذعر، لكن تجاهل الأمر ليس خيارًا.
الوعي بهذه الملوثات هو الخطوة الأولى للحماية، خاصة أن خطرها صامت ولا يمكن ملاحظته بسهولة.

الهواء هل الهواء داخل منزلك هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج ملوثات لا تراها ولا تشمها ما المقصود بالملوثات غير المرئية تأثيرات صحية لا يجب تجاهلها كيف تقلل من التلوث داخل منزلك عوادم السيارات وتلوث الشوارع

المزيد

