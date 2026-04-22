قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور جديد في مستقبل أفشة بين الأهلي والاتحاد السكندري
نفاد تذاكر «الثالثة يمين» لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار والخضروات وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة أسعار الخضروات ودرجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7020 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8020 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56160 جنيه.

الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.83 جنيه

سعر الشراء: 51.72 جنيه

اليورو

سعر البيع: 60.96 جنيه

سعر الشراء: 60.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.08 جنيه

سعر الشراء: 69.94 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.81 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.20 جنيه

سعر الشراء: 168.81 جنيه

كما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن درجات الحرارة تسجل اليوم ما بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مقارنة بـ25 درجة أمس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المحافظات، بينما يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الأجواء خلال فترات الليل مازالت مائلة للبرودة، حيث تسجل الصغرى نحو 16 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وقد تنخفض إلى 13 و14 درجة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية، مع نشاط نسبي للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في المناطق الغربية، مؤكدة أنها تتلاشى مع سطوع الشمس ولا تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وأكدت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس وحتى السبت، لتتجاوز العظمى حاجز 30 درجة مئوية، وقد تصل إلى 32 و33 درجة يوم السبت، بزيادة تتراوح من 3 إلى 4 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية.

الخضروات

وقدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقرير فيديو عن أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22 أبريل في أحد الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار إنها متواجدة في منطقة التجمع الخامس، داخل أحد محال بيع الخضروات، لرصد الأسعار.


وكشف أحد التجار أن سعر البسلة يبلغ 45 جنيهًا، والكوسة 24 جنيهًا، والباذنجان ما بين 17 و25 جنيهًا، والخيار البلدي 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 60 جنيهًا، والفاصوليا 44 جنيهًا.


وأشار إلى أن سعر الطماطم بـ 30 جنيهًا، موضحًا أن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعات كبيرة من قبل، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 40 جنيهًا أو أكثر.


وأوضح أن سعر البصل يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة، وأن زيادة الإنتاج تؤدي إلى انخفاض الأسعار.


وأضاف أن هذه الأسعار خاصة بمنطقة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن الطماطم هي السلعة الوحيدة التي ما زالت تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

الذهب أسعار الذهب درجات الحرارة الخضروات صدى البلد سعر الذهب اليوم الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد