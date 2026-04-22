انهيار مفاجئ لغرفة منزل طيني يودي بحياة سيدتين بسوهاج.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

في مشهد مأساوي جديد يسلط الضوء على خطورة المباني غير الآمنة داخل القرى، لقيت سيدتان مصرعهما إثر انهيار غرفة داخل منزل مبني بالطوب اللبن بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع انهيار مفاجئ لغرفة داخل منزل بدائرة المركز، ووجود حالتي وفاة نتيجة الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان، وبالفحص تبين أن المنزل ملك المواطن "محمد أ ح إ"، ومشيد من الطوب اللبن “عجين”، حيث انهارت إحدى الغرف بشكل مفاجئ أثناء وجود سيدتين داخلها.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "سنية إ ع"، 55 عامًا، و"إسراء ع م"، 21 عامًا، وتمكنت القوات من استخراج الجثتين من أسفل الأنقاض، ونقلهما إلى مستشفى سوهاج العام.

وكشفت المعاينة الأولية أن المنزل قديم ومبني بمواد غير آمنة، فيما جرى إخطار جهات التحقيق التي بدأت في فحص ملابسات الواقعة وبيان أسباب الانهيار، كما تم الدفع بلجنة هندسية لمعاينة العقار بالكامل والتأكد من مدى سلامته الإنشائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بتكثيف الرقابة على المنازل الآيلة للسقوط لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.