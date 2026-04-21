لانتهاك الخصوصية.. الحبس 4 أيام للمتهم بتصوير المواطنين داخل مكتب تجنيد سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما أقدم شاب على تصوير عدد من المواطنين داخل أحد مكاتب التجنيد والتعبئة دون علمهم، قبل نشر المقطع مصحوبًا بتعليق ساخر، في تصرف اعتبره الكثيرون تجاوزًا صريحًا لحرمة الحياة الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصوير مواطنين داخل مكتب التجنيد بطريقة تحمل طابع السخرية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم استغل تواجده داخل المكان وقام بتوثيق المقطع دون الحصول على موافقة الظاهرين به، في مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بأنه كان على سبيل المزاح، دون إدراك لخطورة ما أقدم عليه.

وبعرضه على جهات التحقيق المختصة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بمنتهى الحسم، خاصة في ظل ما تمثله من انتهاك لخصوصية المواطنين، مشددة على استمرار جهودها في رصد ومتابعة أي محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مرتكبيه.