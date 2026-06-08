زلزال مدمر يهز الفلبين.. إنذارات تسونامي تدفع إلى إخلاء عاجل وتحذيرات تمتد إلى اليابان

أطلقت السلطات الفلبينية تحذيرات عاجلة لسكان عدد من المناطق الساحلية في جنوب البلاد، داعيةً إلى الإخلاء الفوري والتوجه نحو المناطق المرتفعة، عقب زلزال عنيف بلغت قوته 8.2 درجة ضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

وأثار الزلزال مخاوف واسعة من تشكل أمواج تسونامي خطيرة، ما دفع الجهات المختصة إلى تفعيل خطط الطوارئ ومراقبة السواحل تحسباً لأي تطورات محتملة.

وفي السياق ذاته، أصدرت اليابان تحذيرات من احتمال وصول أمواج تسونامي إلى مناطق على امتداد ساحل المحيط الهادئ، بعد الزلزال القوي الذي وقع في الفلبين، وسط متابعة حثيثة من هيئات الأرصاد والوكالات المختصة في البلدين.