سوهاج ترصد نبض الشارع لحظة بلحظة.. غرفة عمليات إعلامية تحسم شكاوى المواطنين فورًا

في نموذج جديد يعكس توجهًا جادًا نحو الإدارة السريعة والفعالة، تحولت “وحدة الرصد الإعلامي” بديوان عام محافظة سوهاج إلى غرفة عمليات حقيقية، ترصد شكاوى المواطنين لحظة بلحظة، وتتعامل معها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج.

ولم يعد دور الوحدة مقتصرًا على المتابعة فقط، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في صناعة القرار، حيث يتم تحويل ما يُرصد من شكاوى وملاحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية إلى تحركات تنفيذية عاجلة على أرض الواقع، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة تعتمد على التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، بما يضمن سرعة حل المشكلات قبل تفاقمها، وهو ما انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت المحافظة أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تعاون كامل بين القيادات التنفيذية، بقيادة المحافظ، وبمساندة السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام، في منظومة عمل تستهدف تحقيق الاستجابة الفورية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وفي السياق ذاته، لاقت تجربة سوهاج إشادة من وزارة التنمية المحلية والبيئة، التي اعتبرت أن سرعة التعامل مع الشكاوى الإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من المشكلات المتكررة.

وتعمل الوحدة بإشراف الإعلامي محمد رفعت، المستشار الإعلامي لمحافظ سوهاج، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة الدكتورة مروة الشندويلي، حيث يتم الربط بشكل مباشر مع رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.

وبهذا الأداء المتطور، أصبحت “وحدة الرصد الإعلامي” أحد أهم أدوات التواصل الفعال بين المواطن والمسؤول، ونجحت في ترسيخ مفهوم الاستجابة السريعة، بما يعزز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي ويدعم مسيرة التنمية داخل محافظة سوهاج.